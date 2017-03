Orasul Paris va avea primul muzeu de moda din Franta, casa de moda Chanel facand o donatie de 6 milioane de dolari pentru a sprijini acest proiect.

Daca pana acum expozitiile se tineau in diferite alte muzeeu, acum istoria modei va avea un loc propriu in cladirea Palais Galleria. Cladirea, construita in 1894, gazduia mai multe expozitii temporare de moda, insa acum spatiul sau va deveni unul permanent, pentru anul acesta pregatindu-se o expozitie de istorie a modei, prezentand piese si accesorii vestimentare din secolul XVIII pana in prezent. Cei care vor vizita expozitia despre istoria modei vor avea la dispozitie o biblioteca si vor putea participa si la un workshop.

„Sprijinirea unei institutii precum Palais Galliera este parte a misiunii noastre de a aduce moda la viata”, a declarat Bruno Pavlosky, presedintele Chanel Fashion.

In plus, de-a lungul anului noul muzeu va gazdui si alte expozitii, una dedicata lui Cristóbal Balenciaga, in perioada 8 martie – 16 iulie si una ce va contine piesele vestimentare purtate de cantareata Dalida, in perioada 27 aprilie – 13 august). Se pare ca in total arhivele Palais Galliera au aproape 200,000 de exponate.

Foto: Instagram