Operatiunea Dulapul cu modelul Zuzanna Bijoch

Pe Zuzanna Bijoch am cunoscut-o la Paris, vara trecuta, la sedinta foto pentru coperta editiei noastre din octombrie, care s-a desfasurat la Ambasada Romaniei de acolo. Imi amintesc acel moment cu bucurie, a fost o zi relaxata si asta s-a datorat in mare parte Zuzannei, care este o adevarata profesionista, dar in acelasi timp si o persoana calda si funny.

Am revazut-o apoi pe Zuzanna la New York, in septembrie, in timpul Saptamanii Modei, cand ne-a invitat (pe Roxana Voloseniuc, Dan Beleiu si pe mine) in apartamentul ei simpatic din Soho. In afara de faptul ca „i-am intors casa pe dos“, cum s-ar spune pe sleau, i-am exploatat si terasa superba (cu un view asupra New-York-ului de neegalat) si am urcat-o pe balustrada acesteia, actiune destul de periculoasa. Insa ce nu facem noi pentru a obtine o imagine de impact?

Sa revenim totusi la stilul Zuzannei. Primul lucru despre care imi vorbeste modelul nostru este kimono-ul achizitionat dintr-un magazin vintage din Marais. „Nici nu mi-am inchipuit cat de des il voi purta. Dar este cea mai versatila piesa vestimentara din garederoba mea. Il port cu jeansi si un tricou alb sau il asortez cu o curea si o pereche de sandale cu toc si imediat devine o rochie eleganta“, imi spune Zuzanna.

„Ador bijuteriile!“, imi mai spune protagonista noastra. „Adauga tusa finala, dar si personalitate, unei tinute. Cred ca bijuteriile pe care le alegem spun multe despre noi, despre lucrurile care ne plac.“

In egala masura, Zuzanna are o pasiune si pentru pantofi. „Este fascinant cum o simpla pereche de stiletto iti schimba postura corpului, automat si atitudinea. La sedintele foto, cel putin, tocurile sunt vitale!“

Nicolas Ghesquière este designerul preferat al lui Bijoch, ii place noua sa abordare pentru casa Louis Vuitton. Se considera o norocoasa ca locuieste la New York, deoarece poate vizita oricand magazine cool precum Zimmerman, Sacai, Proenza Schouler sau buticurile stylish din Soho.

Zuzanna Bijoch nu mai crede in trend-uri. „Fie­care designer isi creeaza propriile tendinte in ziua de azi. Femeia Gucci este total diferita de femeia Versace, de exemplu.“

Fashion advice

Less is more. Detest sa apar la evenimente imbracata prea elegant. De cele mai multe ori aleg mai putin machiaj, mai putine accesorii . Nu exista nimic mai atragator decit increderea in tine si frumusetea naturala.

Essential Buys:

Pantofi.

Cercei.

Jachete.

Foto: Dan Beleiu