Operatiunea Dulapul cu Lisa Hahnbück

Pe Lisa Hahnbück am cunoscut-o la Paris, in timpul Saptamanii Modei din octombrie.

Imediat cum a aterizat de la Düsseldorf am si inceput sedinta foto, la hotelul Renaissance Arc de Triomphe, deoarece eu urma sa plec peste cateva ore inapoi spre casa. Asa ca ne-am intersectat pentru putin timp, dar cel petrecut cu Lisa Hahnbück a fost extrem de placut. Lisa purta un hanorac XXL, o fusta mini din piele lacuita si clasica geanta 2.55 de la Chanel, despre care imi spune ca este piesa de rezistenta din garderoba ei si ca o va purta intotdeauna!

„Nu sunt o iubitoare a rochiilor asa ca, pentru evenimentele sofisticate, port mereu un smoking masculin. Daca este negru, atunci aleg pantofi spectaculosi, iar daca are un design mai special renunt la accesoriile vizibile“, imi marturiseste Lisa Hahnbück. Imi mai spune si ca ii plac la nebunie bijuteriile minimaliste ale lui Ariane Ernst, pe care le mixeaza intre ele, si adora rezultatul!

Demna Gvasalia (Vetements) si Virgil Abloh (Off White) sunt designerii momentului, in viziunea Lisei. „Ei sunt cei care aduc un aer fresh in lumea modei de azi! Imi plac insa, sezon de sezon, fara exceptie, si creatiile lui Phoebe Philo pentru Céline. Recunosc, tendintele imi influenteaza look-urile, insa cred ca trebuie sa avem un stil bine definit pe care sa il imbogatim cu piesele-cheie in fiecare sezon“, mai adauga Lisa.

Inainte sa ne luam ramas bun, Lisa imi mai spune ca unul dintre magazinele ei preferate este The Corner din Berlin si ca este musai sa il vizitez cat de curand. „Te va inpira!“, mi-a strigat Lisa la plecare.

Essential Buys:

Bijuterii, mai precis, inele si bratari.

Produse de machiaj , mai ales rujul nude Velvet Teddy de la Mac Cosmetics.

, mai ales rujul nude Velvet Teddy de la Mac Cosmetics. Pantaloni de piele.

Pantofi (nu imi aleg niciodata pantofii in functie de brand-uri, ci in functie de modelele care imi plac).

Fashion Advice:

Incearca mereu sa te surprinzi pe tine insati si sa porti cate o piesa care, aparent, nu se potriveste cu tinuta ta. Dar cel mai important aspect in ceea ce priveste stilul vestimentar este sa te simti confortabil cu look-urile pe care le alegi.

Citeste si:

15 cele mai stylish genti de purtat la birou in acest sezon

Foto: Andreea Macri