Operatiunea Dulapul cu Doina Ciobanu

Ce imi place la Doina Ciobanu este faptul ca tine mortis sa spuna sau sa arate de unde provine! Asa se explica si faptul ca mixeaza mereu elementele traditionale estice (cum ar fi poseta in forma de Matrioska) cu piese super-cool si avangardiste. „Sunt influentata mult de trend-urile din fiecare sezon, trend-uri ce vin de la New York sau Paris, dar cu toate astea simt mereu nevoia sa imi mentin acea eleganta estica.“

Am reusit sa o vizitam pe Doina in timpul Saptamanii Modei de la New York, in apartamentul ei extrem de stylish de la hotelul HGU New York. Ne astepta gata imbracata pentru prima fotografie, purtand un costum barbatesc din catifea si incaltata cu o pereche de papuci über-cool. De altfel, mi-a spus din prima clipa ca adora sa poarte tinute masculine! Imi marturiseste ca piesa ei de rezistenta este un smoking negru, semnat de insusi Yves Saint Laurent in anii ’60. „Uneori imi place sa adaug si un ruj rosu acestei tinute, asta depinde cat de felina vreau sa ma simt!“ Pentru Doina, accesoriile sunt importante, dar nu cruciale. „Conteaza cum reusesti sa faci bijuteriile sa arate edgy. Eu, de regula, port un singur cercel sau un ceas exagerat de mare, barbatesc.“

Doina este foarte entuziasmata de recenta ei calatorie la Moscova, a descoperit fel de fel de lucruri noi, printre care si magazinul TSUM, de care s-a indragostit iremediabil pentru simplul fapt ca are cea mai mare selectie de brand-uri si piese spectaculoase, de la J.W. Anderson si Vetements la Tom Ford si Saint Laurent. „Cand vine vorba despre shopping-ul de zi cu zi, insa, prefer sa cumpar online din simplul motiv ca uneori excesul de marfa din magazine ma streseaza!“

Citeste si:

Operatiunea Dulapul cu Linda Tol

Designerul preferat al Doinei este, evident, georgianul Demna Gvasalia. „Il consider un geniu, pentru faptul ca a recreat stilul post-URSS, pe care l-am detestat atata timp. A reusit sa il transforme intr-unul luxos, adorat in Vest.“

Fashion advice

Experimenteaza! Poarta o rochie cu pantaloni de piele si un pulover oversized sau ciorapi sclipitori cu o tinuta serioasa. Poarta ce iti place si cum iti place! Atunci cand iti vine o idee, nu te intimida, ci, mai degraba, pune-o in practica. Si nu uita sa imi dai un tag pe Instagram sa iti pot vedea tinuta!

Essential buys

o pereche de stiletto clasici negri de 12 cm. Sunt incomozi, dar absolut fenomenali si necesari in garderoba unei femei, pot fi purtati cu absolut orice;

un sacou negru à la Balmain, structurat si mulat pe corp;

o pereche de boyfriend jeans, albastru deschis;

o pereche de botine negre cu platforma inalta, in stilul anilor ’70/’90;

un body sau un set de lenjerie din dantela de la Agent Provocateur.

Realizator: Domnica Margescu

Foto: Dan Beleiu.