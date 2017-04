Operatiunea Dulapul cu Andra Olaru

„Nu imi iau stilul mereu in serios“, mi-a spus designerul Andra Olaru imediat dupa ce am terminat sedinta foto si ne-am amuzat de penele din costumul traditional al nativilor americani, de altfel foarte spectactuloase, pe care le-a purtat intr-una dintre fotografii.

„Stilul meu este chiar messy, uneori. Imi plac foarte mult contrastele si imi place sa ma joc cu piese care aparent nu se potrivesc unele cu altele, dar de cele mai multe ori ma multumeste rezultatul final.“

Piesa de rezistenta din garderoba Andrei este jacheta din piele cu aplicatii din dantela de la Almaz, careia ii aplica (atunci cand se potrivesc) si o pereche de aripi din blana. „O mixez cu cel mai clasic tuxedo YSL!“

Iar cand vine vorba despre accesorii, Andra Olaru imi spune ca ori poarta bijuterii in exces, ori deloc! „Nu ma pot desparti de ceas si de tatuaje, pe care deja le consider accesorii.“

Andra calatoreste mult, asa ca magazinele ei favorite sunt imprastiate prin toata lumea. „Ador Opening Ceremony si What Goes Around Comes Around din New York, HLorenzo din Los Angeles, Rare Market din Seul, si oricand un boutique vintage. Stiu ca pare ciudat, dar marturisesc ca nu imi prea place sa fac cumparaturi online.“

Miuccia Prada este designerul ei favorit din toate timpurile. „Ea este cea care a facut atat de evidenta legatura intre arta si moda. Apoi, J.W. Anderson, Haider Ackermann sau Demna Gvasalia sunt trei nume ale caror colectii imi trezesc emotii in fiecare sezon.“ Andra imi mai spune si ca adora acest trend extrem de actual, in care designerii dau noi interpretari pieselor retro, dar se intreaba ce se va intampla cu moda in sezoanele viitoare. „Ne vom indrepta oare, cu totii, catre stilul opulent specific Epocii de Aur a Frantei, revizuit, evident?“

Fashion Advice

Cel mai important este sa facem alegeri vestimentare cat mai personale, toti putem fi creativi, chiar daca nu constientizam asta. Este esential sa ne inspiram din reviste, de la celebrii fashion influencers, si sa „furam“ doar ce consideram ca ne avantajeaza!

Essential Buys

Tricourile negre oversized;

Jeansii cu talia inalta;

Palariile;

Pantofii sport;

Jachetele din piele.

Fotografii: Andreea Goia