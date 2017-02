New York Fashion Week F/W 2017/2018 – Jurnal de Moda (V)

In cea de-a cincea zi de Saptamana Modei la New York, alti designeri importanti si-au prezentat viziunile creative pentru sezonul de toamna-iarna 2017/2018! Daca ar fi sa alegem, desi ne este foarte greu, am spune ca cel mai mult ne place look-ul de mai jos propus de Moncler Grenoble! Insa trebuie neaparat sa rasfoiesti galeria ca sa vezi toate tinutele designerilor!

Foto: Imaxtree PR