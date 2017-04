Modele de toate varstele in noua campanie de lenjerie Calvin Klein

Iconicul brand american este recunoscut pentru campaniile sale de multe ori scandaloase, dar de data aceasta modelele pentru lenjerie Calvin Klein sunt mai diverse ca oricand, mai ales in ceea ce priveste varsta. Iar acesta este un lucru mare, daca stam sa ne amintim de unele dintre cele mai celebre reclame ale casei.

La sfarsitul anilor ’80 si inceputul anilor ’90 Calvin Klein facea istorie distribuind-o pe Kate Moss in imaginile sale de campanie (sigur mai tii minte acea fotografie in care supermodelul aparea alaturi de Mark Walhberg, cunoscut pe atunci drept Marky Mark!). Atat de multe valuri a starnit imaginea aceea despre care s-a spus ca promova anorexia sau chiar „heroin chic”, incat pana si presedintele de pe atunci al Statelor Unite, Bill Clinton, a condamnat in mod public campania. De doua ori!

Lucrurile s-au schimbat de atunci. Astazi, brand-ul Calvin Klein il are drept director artistic pe Raf Simons, care pare hotarat sa schimbe radical directia casei, lucru care s-a observat in colectiile prezentate pana acum, dar si in campania de lenjerie pentru barbati, care i-a avut in rolurile centrale pe actorii din filmul „Moonlight”, proaspat castigator al premiului Oscar pentru cea mai buna pelicula.

Iar acum, cea mai noua campanie de lenjerie Calvin Klein are mai multe eroine, cat se poate de diverse. Brand-ul a insarcinat-o pe Sofia Coppola cu realizarea clipului, iar aceasta le-a ales pe Kirsten Dunst (muza ei si totodata actrita care a aparut in mai multe filme ale regizoarei), Rashida Jones, Nathalie Love, Laura Harrier, Maya Thurman-Hawke (da, este chiar fiica Umei Thurman si a lui Ethan Hawke) si Chase Sui Wonders drept modele. Ah, si pe Lauren Hutton, care, la 73 de ani, iti arata cat se poate de clar ca frumusetea chiar nu are varsta si ca a fi sexy este, pana la urma, o chestiune care tine de atitudine.

