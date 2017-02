Modele atipice la show-ul Nick Graham de la New York Menswear Fashion Week

Show-ul Nick Graham de la New York Fashion Week a avut o tema cu totul si cu totul inedita. Intitulat „Life on Mars – Fall-Winter 2035”, conceptul show-ului s-a invartit in jurul ideii de spatiu si de cum va arata viata peste 18 ani. Asadar, nu a fost deloc surprinzator ca show-ul sa contina si niste… modele atipice!

Aceste modele au fost reprezentate de Bill Nye si Buzz Aldrin, in varsta de 61 si, respectiv, 85 de ani. Bill Nye este cunoscut drept „omul cu stiinta”, un prezentator tv american care realizeaza emisiuni educative. Buzz Aldrin este al doilea om care a calcat pe Luna, dupa Neil Armstrong.

Bill Nye a narat show-ul Nick Graham, dar a defilat si pe podium, la final, purtand un costum de un gri stralucitor, decorat cu motive spatiale.

Buzz Aldrin a purtat o jacheta bomber argintie, care aminteste de costumele astronautilor.

Foto: Instagram