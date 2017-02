Michael Kors promoveaza diversitatea la Saptamana Modei de la New York

Acompaniate de o orchersta live, indrumata de Michel Gaubert, modelele au defilat pentru noua colectie plina de senzualitate.

Diversitatea a fost laitmotivul intregii prezentari, iar punctul central al noii colectii este caracterizat de o senzualitate prezentata intr-o multitudine de forme.

Femeia puternica a fost un alt subiect esential din mesajul transmis de Michael Kors prin colectia pentru sezonul toamna iarna 2017/2018. Kors face o afirmatie clara: femeile diferite sunt mai puternice impreuna.

Kors a ales sa promoveze diversitatea prin selectarea modelelor. Printre acestea s-a numarat si Ashley Graham, un model care poarta masura 44. Ashley a defilat intr-o rochie de culoare negru carbune, crapata pe piciorul stang, ce i-a pus in evidenta silueta rubensiana si alura sexy. Ashley devine primul model plus size care a defilat vreodata pentru Kors, fapt ce aduce o schimbare vehementa in cursul prezentarilor celebrului designer.

Notiunea de diversitate capata, in abordarea lui Kors, si alte dimensiuni, care nu privesc doar formele siluetelor ci si varsta. Amber Valleta si Carolyn Murphy, ambele in varsta de 43 de ani, au defilat si ele pe podium alaturi de celelalte modele.

Versiunea senzualitatii lui Kors pentru toamna anului 2017 include si look-ul androgin, asa cum a prezentat-o pe podium Ysaunny Brito, care a defilat intr-o salopeta impreuna cu o haina de blana artificiala de culoare visinie.

In fata podiumului au fost prezente nume celebre din lumea modei, showbiz sau industria filmului. Deepika Padukone a intors si ea privirile participantilor aparand intr-o rochie de culoare albastru marin, din colectia Michael Kors pentru primavara 2017, pe care a asortat-o cu o top alb pe gat. Iar Blake Lively, care s-a afisat intr-o rochie primavaratica, a stat in primul rand impreuna cu Amanda Peet si editorul sef Vogue, Anna Wintour.

Text: Florentina Dinu

Foto: PR