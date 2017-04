Masters, colectia eveniment Louis Vuitton, in colaborare cu Jeff Koons

Dupa Takashi Murakami, Richard Prince, Stephen Sprouse si Yayoi Kusama, e randul lui Jeff Koons sa-si puna amprenta pe istoricul imprimeu Monogram al casei, creat cu peste un secol in urma.

Koons este cunoscut pentru sculpturile, picturile, fotografiile si instalatiile sale in care utilizeaza subiecte de cultura populara si reproduceri de obiecte banale sau opere celebre de arta. In 2013, sculptura sa Balloon Dog a devenit cea mai scumpa lucrare a unui artist in viata, fiind vanduta la licitatie pentru suma de 58,4 milioane de dolari !

Stiti seria de picturi „Gazing Ball” pe care Koons a expus-o la New York in 2015, cand a re-pictat pe panze de mari dimensiuni 35 dintre cele mai celebre picturi ale lumii, adaungandu-le o sfera albastra stralucitoare?

Pentru Louis Vuitton, artistul a transpus 5 dintre aceste lucrari pe gentile icon ale casei, adaugandu-le accesorii originale si in acelasi timp transformand radical istoricul imprimeu Monogram al gentilor, lucru pe care Louis Vuitton nu l-a mai permis niciunui artist pana acum…

Din 28 aprilie, pregatiti-va sa vedeti pe strada gentile Speedy, Neverfull sau Keepall intr-o parada de arta moderna care aduce omagiu unora dintre cele mai cunoscute picturi de Leonardo da Vinci, Rubens, Titian, Van Gogh si Fragonard!