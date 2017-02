Lottie Moss, sora lui Kate Moss, imaginea noii colectii de ochelari CHANEL

Dupa ce a aparut pentru prima oara la prezentarea Chanel Metier D`Arts, care a avut loc la hotelul Ritz din Paris, Lottie Moss devine noua imagine pentru coletia de ochelari CHANEL primavara-vara 2017. I se alatura, astfel, lui Willow Smith si lui Lily-Rose Depp, ambii pozand recent pentru colectiile de ochelari CHANEL.

In noua campanie, Lottie Moss are un look fresh foarte feminin. In fata unui perete de culoare roz-piersica, tanara imbracata intr-o rochie de dantela de o culoare roz pal, pozeaza in fata aparatului lui Karl Lagerfeld, purtand o pereche de ochelari de vedere cu rame translucide. Fotografia este o adevarata oda adusa simplitatii si a unei elegante nesfarsite.

In alta fotografie, Lottie Moss apare intr-o dantela de culoare neagra purtand o pereche de ochelari in forma de fluture cu o aplicatie de aur galben de 18 karate.

O alta fotografie, inspirata din colectia Data Center Chanel prezentata la show-ul primavara-vara 2017, Lottie Moss mai pozeaza purtand o pereche de ochelari cu un aspect futuristic pe ale caror lentile sunt imprimate linii de cod construite din literele CHANEL.

Colectia CHANEL din 2017 prezinta o notiune de feminitate exprimata prin stilurile retro, clasic si prinntr-o forma futuristica in nuante de piersica, auriu, bej si negru.

Foto: PR