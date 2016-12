Lista de Craciun a unui fashion editor ELLE: Domnica Margescu

Asadar, in caz ca ai nevoie de inspiratie last-minute pentru idei de cadouri sexy, stylish, spirited, cine ar fi mai potrivit sa-ti dezvaluie lista lor de Craciun, decat Domnica Margescu? De la pass-uri pentru festivaluri cool si bilete de calatorie la carti sau piese vestimentare, afla ce-si doreste un fashion editor iarna asta:

1. Un clutch retro din catifea – pentru ca adora catifeaua.

Clutch Mango, departmentstore.ro

2. O parka kaki – niciodata nu ai suficiente -, purtata cu o vesta din blana ecologica deasupra!

Parka Pepe Jeans, departmentstore.ro

3. Sandalele din neopren cu cristale, de la Marni, purtate cu o pereche de ciorapi din lana.

4.O bratara din argint aurit, cu mesajul „Listen to your heart“.

Bratara Andreea Raicu, departmentstore.ro

5. Un top din dantela – purtat cu o jacheta XXL tricotata deasupra!

Top PNK Casual, departmentstore.ro

6.O pereche de ochelari-aviator reinterpretați de Thom Browne, unul dintre designerii ei preferati.

Ochelari aviator Thom Browne, departmentstore.ro

7. Un bilet la Summer Well 2017 din ediția limitata creata special pentru Craciun.

8. Un album despre Yayoi Kusama, editura Rizolli, pentru ca iubeste bulinele!

9. Un weekend la New York in luna mai, special pentru a vedea expozitia „Rei Kawakubo/Comme des Garcons“ de la Metropolitan Museum of Art.

10. O pereche de Superstar de la Adidas, pentru ca se potrivesc cu orice!

Adidas Superstar, departmentstore.ro

