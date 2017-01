Ianuarie gri – cele mai cool si accesibile piese vestimentare ale saptamanii

Totusi, exista si o parte buna: chiar daca vad totul in gri si nu m-as imbraca decat in aceasta nuanta, griul este foarte stylish! Griul se afla printre preferintele cromatice designerilor in acest sezon, asa ca iata niste sugestii de haine foarte accesibile pentru un… ianuarie gri!

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK