Designerii au dat verdicul: in acest sezon inlocuim gentile maxi (incapatoare si practice) cu variante mini, atat de stylish si delicate.

Si pentru ca poti avea un look in tendinte si fara a-ti afecta prea mult bugetul, am facut o selectie de 15 genti mini, toate cu preturi sub 200 de lei. Shopping placut!

