Diamantul cu taietura triunghiulara

Colectia Théa by Messika are ca element central taietura triunghiulara, foarte rar utilizata in crearea bijuteriilor si prin care artista Valérie Messika insufla un stil futurist prin modele clasice reinventate, perfect pentru trendul geometric curent.

In mitologia greaca, Thea este zeita luminii cerului si are puterea de a oferi stralucire si valoare aurului si pietrelor pretioase.

In cadrul colectiei Théa, Valérie Messika se concentreaza pe o forma greu de taiat (cu 50 de fatete) si care necesita un anumit tip de diamant dur, numit macla. Diamantul este evidentiat prin intermediul unui decupaj si a unui micro-pavé delicat care ii pun in valoare forma, fara a-i diminua esenta. Astfel, piatra centrala pare supra-dimensionata.

Alege stilul peren purtand un colier Théa, o reinterpretare grafica a unui model clasic si delicat.

Inelul You & Me abordeaza de asemenea, tema asimetriei. Cele doua diamante triunghiulare, de dimensiuni diferite, ofera inelului un stil elegant si structurat. Iar cerceii Théa reprezinta o nota de modernitate, cu un plus de stralucire.

Colectia Thea by Messika este disponibila in Kultho boutiques.