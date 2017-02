Bella Hadid alege TAG Heuer

V-ati prins, este vorba despre Bella Hadid, noua imagine TAG Heuer.

Aleasa modelul anului in 2016, recunoscuta pentru multiplele colaborari din lumea modei, Bella Hadid si-a facut aparitia la Equinox, pe Bond Street, in New York, in plina Saptamana a Modei, cu ocazia unui eveniment uber-chic, organizat pentru a anunta colaborarea dintre ea si brand-ul de ceasuri TAG Heuer.

Campania de promovare, semnata de celebrul fotograf Cass Bird, propune o imagine fresh, a unei Bella Hadid mai dinamica & mai cool ca niciodata. In mod evident, ceasurile TAG Heuer i se potrivesc foarte tare.

In Romania, colectia TAG Heuer este disponibila prin reteaua magazinelor Galt Orologerie Elvetiana.

Foto: PR