Familia Dolce &Gabbana se reuneste pentru o colectie AW17.. cosmica!

De la bloggeri precum Kristina Bazan la copii ai celebritatilor si chiar nepoata Printesei Diana, Lady Kitty Spencer, e greu de crezut ca vom vedea o fata pe care sa nu o recunoastem. Caci asa cum ne-au obisnuit deja, cand vine vorba de Dolce & Gabbana, totul se invarte in jurul familiei. Familia DG, desigur!

Backstage with my girls🙌🏻 We're so excited, the energy is amazing!!! @songdani @lovelypepa #DGFW18 #DGfamily #DGmillennials #DGRinascimento #LanaxDG #mfw #milan O postare distribuită de Lana El Sahely لانا الساحلي (@larmoiredelana) pe 26 Feb 2017 la 02:55 PST

Dani Song, Lana El Sahely & Alexandra Pereira backstage

Asadar, la fel ca in cazul colectiei masculine din acest sezon, Dolce & Gabbana promite sa celebreze spiritul generatiei Millennials, al familiei & al renasterii.

Hair and makeup for the @dolcegabbana show! Still doesn't feel real that I'm walking today! #DGRinascimento #DGFamily #DGmillennials #DGFW18 O postare distribuită de Aimee Song (@songofstyle) pe 26 Feb 2017 la 04:41 PST

Aimee Song

Ah, si… de aseamenea, spatiul cosmic!

O privire atenta la contul de Instagram al brandului si avem deja cateva informatii: atat story-urile, cat si ultima fotografie postata, sugereaza ca vom lua parte la o prezentare ca desprinsa din alt univers.

An exclusive look of the details! #DGRinascimento #DGFamily #DGmillennials #DGFW18 | Photo by @fashiontomax O postare distribuită de Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) pe 26 Feb 2017 la 04:27 PST

Detaliile unei piese vestimentare dezvaluie o colectie cosmica sugerata de broderia cu model specific – planeta Jupiter, in culori stralucitoare -, in timp ce modele si influenceri precum Sofia Richie sau Lucky Blue Smith isi imagineaza cum ar fi viata in Galaxia Dolce & Gabbana.

Here's a little glimpse of what to expect! #DGRinascimento #DGFamily #DGmillennials #DGFW18 | Photo by @fashiontomax O postare distribuită de Dolce & Gabbana (@dolcegabbana) pe 26 Feb 2017 la 04:46 PST

In plus, avand in vedere numarul de emoji-uri cu tema spatiala si filtrul astronaut prezente in aceste scurte clipuri, putem fi siguri ca urmeaza o colectie DG Galaxy dintr-o cu totul alta lume!

Stay tuned!

Text: Bianca Barsan

Foto: Instagram