Fa cunostinta cu Halima Aden, modelul devenit star la Milano Fashion Week

Atunci cand privesti o prezentare de moda europeana, cu siguranta nu te astepti sa vezi un model in hijab. Cu toate acestea, iata ca Halima Aden a defilat la Milano pe podiumurile Alberta Ferretti si Max Mara. Inainte, Halima a mai prezentat pentru Yeezy, la New York.

Halima Aden s-a nascut intr-o tabara de refugiati din Kenya si s-a mutat, impreuna cu parintii ei, in America, la varsta de 6 ani. Prima data cand a intrat in atentia presei, Halima Aden stabilise primul sau record: era prima femeie care concura pentru titlul de Miss Minnesota purtand hijab.

Halima nu s-a oprit acolo si a intrat, la 19 ani, in lumea modei: prima oara a aparut in show-ul Yeezy, de la New York, lasand pe toata lumea cu gura cascata.

Acum, Halima Aden a devenit starul Saptamanii Modei la Milano, primind mai multa atentia chiar si decat Gigi sau Bella Hadid – si pe buna dreptate. Halima reprezinta mai mult decat un simplu model care defileaza pe podium purtand un hijab. Aparand pe catwalk-urile Alberta Ferretti si Max Mara, Halima este dovada vie a incercarii modei mainstream sa devina mai deschisa si mai inclusiva.

Halima tocmai a semnat un contract cu celebra agentie de modele IMG Models, alaturandu-se unor nume precum Alessandra Ambrosio, Lily Aldrige, Gigi si Bella Hadid, Millie Bobby Brown si multe altele. Halima a aparut si pe coperta ultimei editii CR Fashion Book, revista faimoasei Carine Roitfeld, intr-un bodysuit Louis Vuitton.

Aceste realizari sunt, bineinteles, importante pentru Halima Aden si pentru cariera ei (care se prevede stralucita) dar reprezinta mai mult decat atat.

In contextul a ceea ce se intampla la momentul actual, a masurilor luate de Presedintele Trump, a acuzatiilor care i se aduc lumii modei de a nu fi toleranta si deschisa, Halima Aden demonstreaza ca exista schimbari in bine.

