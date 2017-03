Emotie pura la show-ul cu numarul 100 al lui Dries Van Noten

Cei care au fost prezenti spun ca atmosfera din backstage inainte de show a fost una plina de emotie, modele din mai multe generatii reunindu-se pentru prima oara in ani buni. Pentru ca Dries Van Noten a ales o abordare care exact asta a produs, valuri de emotie, apeland la favoritele lui pentru a marca aceasta aniversare.

Unele dintre fete au parasit demult lumea modei, ocupandu-se de familie sau de alte proiecte personale si, vazandu-se dupa atata timp, amintirile si povestile cu ce au mai facut recent nu se mai opreau. Nadja Auermann, Kirsten Owen, Guinevere can Seenus, Tasha Tilberg, Trish Goff, Carolyn Murphy, Michelle Hicks sau Emma Balfour, care a calatorit tocmai din indepartatul Sidney si nu se mai intalnise cu Amber Valletta de 20 de ani, au raspuns prezent la invitatia designerului de a celebra impreuna acest moment. Hair stylist-ul Sam McKnight avea lacrimi in ochi cand isi aducea aminte impreuna cu Cecilia Chancellor de primul proiect la care au lucrat impreuna.

Dries Van Noten a impus si si-a impus un standard extrem de inalt pentru acest tip de prezentari. In interviul pe care l-am realizat cu designerul acum cativa ani la Paris, mi-a povestit despre aniversarea cu numarul 50, pusa in scena ca un dinner cu o masa enorma pe care modele au defilat printre pahare si farfurii si au reusit sa nu verse nici macar o picatura de vin sau sa nu sparga o singura farfurie. Cum am ajuns sa vorbim despre acel show? Creatorul mi-a marturisit ca acea colectie a fost inspirata de portul traditional romanesc, avand la vremea respectiva multi furnizori din Romania care i-au facut cadou niste costume traditionale ale taranilor romani.

Pentru acest show, care marcheaza inca un moment crucial in istoria lui Dries Van Noten, designerul recunoaste ca a mizat pe factorul emotional si si-a dorit o celebrare mai personala, mai ales in era in care prezentarile capata o noua amploare, cu locatii ca Rio de Janeiro, Cuba, samd, dorind sa se intoarca la “lumini, sunet si modele, femeile care au insemnat ceva pentru noi in toti acest ani.”

Asa ca nu este de mirare ca Van Noten a gandit si acest show in cel mai mic amanunt, trecand prin cele mai populare imprimeuri ale sale din cei 30 de ani de cariera, dar pe care le-a pus in scena intr-o maniera cu totul noua.

Concluzia? Dries Van Noten a fost, este si va ramane un magician al emotiilor transmise prin hainele ce ii poarta semnatura extrem de personala si speciala.

PS: Se pare ca se pregateste si un documentar dedicat designerului belgian, pe care recunosc ca eu una il astept cu mare nerabdare!

Citeste si:

Michael Kors promoveaza diversitatea la Saptamana Modei de la New York

Foto: Imaxtree