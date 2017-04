Edward Enninful este noul redactor-sef al British Vogue

Edward Enninful tocmai a fost numit redactor-sef al publicatiei de renume British Vogue. El o succeda pe Alexandra Schulman, care si-a incheiat cariera la publicatia britanica in ianuarie, dupa 25 de ani la carma.

Edward Enninful este fostul style director la Revista W. El va fi primul redactor-sef barbat din istoria de 100 de ani a publicatiei British Vogue!

Edward Enninful isi va incepe noua cariera la Vogue la data de 1 august 2017. Noul redactor-sef British Vogue a fost primit cu bratele deschise de catre comunitatea fashion globala, fiind recunoscut pentru meritele sale.

Edward Enninful a fost onorat, in 2014, cu premiul „Isabella Blow” la British Fashion Awards, pentru munca creativa depusa in domeniul modei. Pe langa asta, in 2016 i-a fost acordat si Ordinul Imperiului Britanic (OBE) pentru serviciile aduse tolerantei si diversitatii in lumea modei.

