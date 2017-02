Cum sa te imbraci la protest: 5 piese esentiale

Asadar, ne luam scopul de revista de moda in serios si iti recomandam cateva piese vestimentare cu care sa iti alcatuiesti cel mai fashionable look de… protest!

Moda inseamna si activism si stim ca vrei sa arati stylish chiar si la o temperatura cu minus, noaptea, in timp ce lupti pentru a trai intr-un stat democratic impreuna cu alte cateva zeci de mii de oameni. Pana la urma, conteaza cum arati si atunci cand ceri ca legile sa nu fie manipulate astfel incat sa serveasca interesele unora si ale altora, nu?

Cu totii stim ca si prin haine comunicam lucruri importante despre cine suntem sau cine am vrea sa fim, despre principiile in care credem si despre ideile dupa care ne ghidam in viata. Moda poate face si ea statement-uri politice. Si a facut-o, in atatea alte ocazii. Dar gata cu teoria, hai sa vedem ce piese sa alegi pentru aceasta ocazie speciala!

1. Un palton gros

Prima piesa pe lista noastra este, evident, un palton sau o haina groasa. Chiar daca vei fi inconjurata de mii de oameni, asta nu inseamna ca nu ti se va face frig. Doar suntem in februarie, iar temperaturile din timpul zilei de-abia se ridica la cateva grade peste minus. Vei avea nevoie de un palton gros si poate chiar va fi necesar sa abordezi si tehnica layering-ului, ca sa poti rezista cat mai multe ore in piata si sa nu trebuiasca sa pleci acasa din cauza frigului.

2. O pereche de ghete

O pereche de ghete este esentiala la protest. Cu toate acestea, nu poti alege chiar orice pereche de ghete din garderoba, pentru ca trebuie sa respecte cateva criterii esentiale: trebuie sa fie destul de stylish incat sa te simti fabuloasa la protest, dar nu intr-atat de stylish incat sa se intample o drama daca te va calca cineva pe picior. Pentru ca se va intampla asta, garantat. De asemenea, trebuie neaparat sa fie comode, ca sa nu ai o problema in a merge pe jos de la Piata Universitatii pana la Piata Victoriei sau in a sari in timp ce scandezi.