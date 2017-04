Cum sa porti: Noile trenciuri

Insa depinde doar de tine pentru ce model optezi si cum il vei purta. Nu uita, cand vine vorba de trenciuri, totul tine de styling si de detalii!

Clasicul trenci reinterpretat

Varianta gri sau bej este considerata de mult o clasica. Nu o evita, pentru ca aceasta se va integra cu cea mai mare usurinta in orice mix. Alege fie un model supradimensionat in zona umerilor, fie unul deconstruit sau cu detalii atipice, si poarta-l cu incredere cu jeansi, un tricou si o pereche de pantofi in acelasi spirit clasic.

Trenci+rochii=Love

Adeptele unui stil usor retro stiu ca o rochie cu imprimeu floral va merge perfect in acest tandem. Daca mizezi si pe niste accesorii atipice, vei obtine un look mereu actual.

Trenciuri cu personalitate

O textura atipica, o culoare puternica, un imprimeu special sau niste aplicatii voit exagerate – cam astea sunt ingredientele de baza pentru trenciuri sau un palton primavaratic cu personalitate. Si garantia ca te vei face remarcata in orice context.

Pretios

Modele din matase sau catifea, derivate din kimono-urile asiatice, vor pune mereu accentul pe latura ta seducatoare. Aceste materiale impun din start o fluiditate a tinutei, dar asta nu inseamna ca nu le poti purta inclusiv cu jeansi, ci dimpotriva. Ai grija doar ca topul purtat pe dedesubt sa aiba aceeasi delicatete.

Foto: Imaxtree