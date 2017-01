Cum porti bijuteriile preferate in 2017

Deoarece exista mereu exista riscul de a purta combinatii previzibile sau passé, iata cateva sugestii neasteptate de styling via Department Store by ELLE pentru a obtine o tinuta actuala & glam!

Bratari la dublu!

Chiar daca a trecut vremea in care voiam neaparat sa ne asortam cerceii, inelul si colierul, nu inseamna ca am renuntat complet la seturile de bijuterii. De exemplu, un ‘set’ de bratari, purtate fiecare pe o mana, poate fi un mix cu adevarat cool, atata timp cat alegi piese stralucitoare, arhitecturale sau pur si simplu opulente, in cel mai pur sens al cuvantului. Nu ramane decat sa adaugi in ecuatie si alte bijuterii, precum un colier statement si cateva inele la fel de sparkly, si gata: tinuta ta este oricum, numai nu banala!

Bratara tip manseta, The Glory Lab, body din catifea, Andreea Raicu – disponibile pe departmentstore.ro

Asortat

Si pentru ca atunci cand vorbim despre cercei, unele seturi parca si-au pierdut din farmec, experimenteaza cu cateva din perechile tale preferate: nu te teme sa porti doi cercei diferiti in urechi sau, de dupa bunul plac, mai multi! Poti opta pentru piese similare, de marimi diferite, ori pur si simplu pentru piese cu design contrastant. Iti garantam ca un astfel de styling nu va trece neobservat!

Cercei cu perle Rita si Aylina, The Glory Lab, palton din casmir Rhea Costa, colier Malvensky – disponibile pe departmentstore.ro

Stratificat



Da, layeringul a deposit de mult teritoriul vestimentar si si-a facut loc si in stylingul bijuteriilor si, cand vine vorba de coliere (link pe coliere: ), cu cat mai multe, cu atat mai bine! Pentru ca sigur ai si tu cateva astfel de piese preferate, ce-ai spune ca data viitoare cand iesi in oras, sa nu mai renunti la niciuna? Atata timp cat optezi pentru bijuterii delicate, pretioase, nu ai cum sa dai gres, asa ca poarta cu incredere trei, patru sau chiar.. zece coliere simultan!

Coliere Malvensky, rochie din catifea Andreea Raicu – disponibile pe departmentstore.ro

Foto: Dan Beleiu

Styling: Domnica Margescu & Maurice Munteanu

Make-up: Alexandru Abagiu (National Make-up Artist Lancome)

Hair style: Sorin Stratulat (Artist Kerastase)

Model: Carmen Georgiana Rotaru (MRA).