Colectia Dolce & Gabbana Alta Moda 2017

Saptamana Paris Haute Couture tocmai ce s-a incheiat si a venit randul sa schimbam denumirea couture, atat de sinonima cu moda pariziana, cu Alta Moda. Pentru ca asa poate fi descrisa cel mai bine desfasurarea de forte Dolce & Gabbana, prezentata ieri la Milano.

Colectia Alta Moda 2017 a celui mai celebru duo de designeri este o adevarata pledoarie a motivelor vizuale care caracterizeaza punctele de reper Dolce & Gabbana in cea mai extravaganta interpretare posibila.

In centrul scenei, sub cel mai spectaculos candelabru, a fost asezat un pian care a acompaniat intreaga prezentare cu acorduri din operele lui Giuseppe Verdi, in timp ce invitatii puteau observa in detaliu obsesia designerilor pentru arta couture.

Materiale luxuriante, texturi, borderii si aplicatii elaborate, bijuterii opulente si imprimeuri curajoase, toate s-au regasit intr-o noua interpretare de basm. Noua in sensul ca, desi s-au regasit nenumarate motive vizuale pe care designerii le-au mai explorat, si aici ma refer la cele religioase, siciliene sau derivate din costumele opulente ale familiilor nobile renascentiste, propunerile de styling au adus o nota fresh sub forma combinarii rochiilor cu ciorapi din plasa, denim sau jachete din piele pictate cu graffiti, dand astfel colectiei un accent modern si edgy, insa pastrand atmosfera de basm electrizanta, prezenta doar in colectiile Alta Moda.

Foto: Instagram