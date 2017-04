Cine este noua pereche din spatele brandului Jil Sander

Dupa ce Rodolfo Paglialunga s-a retras din functia de director de creatie, luna trecuta, Jil Sander s-a aflat in cautarea unor noi directori. Numele Lucie este familiar pe scena modei, datorita talentului designerului elvetian, care s-a aflat la carma casei de moda Dior pe parcursul a cinci colectii. Lucie Meier s-a ocupat de activitatea brand-ului Dior, in perioada dintre plecarea lui Raf Simmons si sosirea Mariei Grazia Chiuri.

Sotul acesteia, Luke, de origine canadiana, a lucrat timp de 8 ani pentru brand-ul Supreme, pana de curand, cand si-a lansat propria linie de imbracaminte barbateasca, OAMC.

Lucie si Luke au declarat: “Suntem onorati sa ne alaturam acestei minunate case de moda, mai ales cand Jil Sander a avut influente semnificative asupra muncii noastre.”

Totodata, directorul si managerul brand-ului, Alessandra Bettari, a declarat oficial: “Lucie si Luke au o conexiune stransa si o intelegere aparte a brand-ului. Cei doi au o viziune care este moderna, unica si la curent cu tot ce este actual. Ei reusesc sa imbine aceste elemente actuale cu o sensibilitate necesara a materialelor, detaliilor si creatiilor. Astept cu nerabdare noile colectii inovative si inspirationale.”

Ultimele saptamani ne-au adus schimbari majore, in ceea ce priveste domeniul modei, iar noi suntem din ce in mai entuziasmati. Inca nu putem trece peste schimbarea de la J.Crew si plecarea Jennei Lyons, si nici peste decizia lui Shayne Oliver de a pune procesul de creatiei a linie sale Hood By Air in stand-by, ca sa preia controlul casei Helmut Lang.

Mai mult decat atat, Emilio Pucci a anuntat ca noul designer de creatie, Massimo Giorgetti, va parasi brand-ul dupa numai doi ani de activitate. El isi va continua activitatea pentru propria sa linie, MSGM.

Prima colectia a duo-ului Meier va fi prezentata in cadrul sezonului de primavara-vara 2018, in Milano.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Instagram