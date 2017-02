Cinci pentru Londra

A devenit deja o traditie. De sapte ani, cativa designeri romani iau cu asalt (impreuna cu colegii lor din alte tari) Saptamana Modei de la Londra, pentru un eveniment in cadrul sectiunii International Fashion Showcase (IFS), pusa la cale de British Fashion Council si British Council. Istoria evenimentului ne este favorabila – participarile romanesti aici s-au soldat, nu o data, cu premii sau mentiuni. Tocmai de aceea proiectul de anul acesta (conceput de Romanian Design Week) si-a dorit sa adune laolalta cativa dintre cei mai creativi designeri romani ai momentului – ceea ce a si facut. Smaranda Almasan, Emese Bako, Andreea Castrase, Sabina Pop si Ancuta Sarca au fost cele care si-au prezentat tinutele, la sfarsit de februarie, la Somerset House, foarte celebrul centru cultural de pe malul Tamisei.

Scopul proiectului, adica tema de gandire pentru cele 25 de expozitii de tara care au participat la IFS, a fost sa distinga procesul prin care designerii de moda pot transforma intr-un limbaj universal propria cultura. Asa a luat nastere Standpoint, proiectul romanesc care a aratat cum limbajul modei este influentat de trecut, de specificul cultural local, dar si de universul creativ al fiecarui designer in parte.

Le-am intrebat pe cele cinci creatoare care au participat cum ii ajuta o astfel de expunere la un eveniment major pe designerii dintr-o tara care este mai degraba marginala atunci cand vine vorba despre marea industrie a modei. „Nu cred ca se mai potriveste formula de tara marginala timpurilor noastre, tocmai din pricina unei usurinte a infrastructurii culturale, a libertatii de miscare, atat a artistilor, cat si a designerilor romani.”, spune Smaranda Almasan. „Expunerea unor piese intr-un context precum cel din cadrul London Fashion Week joaca un rol major, dupa parerea mea, tocmai in masura in care informatia vizuala virtuala capata forma, are textura si poate fi analizata intr-un cadru fizic.”

„Fiind un eveniment cu o vizibilitate foarte mare, IFS e practic o platforma de promovare a tinerilor designeri, oferindu-le acestora prilejul de a interactiona cu presa de specialitate, cu buyerii, ajutandu-i pana la urma sa inteleaga ce multa muncă implica construirea unui brand”, imi explica Sabina Pop. Emese Bako imi spune ca cel mai valoros lucru cu care se alege un designer care vine si prezinta la IFS este „contactul cu cei mai importanti oameni ai industriei, care sunt invitatii evenimentului, si nu in ultimul rand feedback-ul de la publicul care viziteaza expozitia”, iar Ancuta Sarca imi zice ca „faptul ca ne expunem lucrarile in fata celor mai profesionisti oameni din moda si le spunem povestea noastra este o oportunitate enorma, iar pentru mine ca designer e minunat sa primesc de la ei feedbackuri, sfaturi și chiar sa vorbim despre viitoare colaborari. Deci chiar cred ne deschide o poarta destul de mare!” Tot la acesti profesionisti face referire si Andreea Castrase. „Expozitia poate fi considerata o oportunitate unica de a avea vizibilitate intr-unul dintre cele mai importante contexte/evenimente ale modei internationale si de a stabili contacte cu profesionistii din domeniu, acest lucru fiind mult mai dificil pe cont propriu.”

Cele cinci care au reprezentat Romania la Londra inca nu stiu cum de au fost alese ele sa participe – dar cu siguranta au cateva lucruri in comun, unul dintre ele fiind acela ca au absolvit toate aceeasi scoala, deja celebra Universitate de Arta si Design din Cluj Napoca. Altfel, stilurile muncii lor difera, dar au fost puse toate in evidenta de instalatia 3D realizata de arhitectul Atilla Kim, care incerca sa replice parcursul creativ al unui designer in atelierul sau, utilizand un lightbox, manechine si oglinzi. Moda ca limbaj a fost provocarea la care a trebuit sa se gandeasca ele, iar Emese Bako spune: „cred ca moda pentru noi este un limbaj, prin asta ne exprimam noi, poate cel mai bine. Colectia mea spune multe despre mine, despre cum am gandit, cum ma simteam in perioada in care am facut-o. Outfit-ul selectat e parte din colectia mea de disertatie, The Lies Have to Travel, care face referire la ideea de atitudine. Astfel, in cazul meu, referinta la moda utilizata ca limbaj este si mai evidentiata.” In plus, spune Smaranda Almasan, vorbind despre referintele la trecut pe care le-a presupus conceptul instalatiei, „atat moda, cat si arta, fac referire la un moment istoric apropiat sau indepartat, astfel incat interventiile la nivel vestimentar au o serie de conotatii ancorate in istoria recenta.”

Cum s-au simtit cele cinci stiind ca sunt la Londra sa reprezinte Romania? „Atunci cand te califici sa faci parte dintr-un proiect national fireste ca exista o doza de responsabilitate diferita fata de momentul in care iti prezinti in nume personal colectia undeva”, spune tot Smaranda. Sabina Pop completeaza, povestind ca participarea ei la proiect a flatat-o: „as zice ca e o mandrie sa reprezinti Romania in contextul asta”. Ancuta Sarca, care a petrecut multa vreme in aceeasi Londra in internshipuri la case de moda cu nume celebre, spune: „eu ma simt mandra sa reprezint Romania pentru ca este tara in care am crescut si care m-a facut ceea cu sunt astazi.” Si, poate cel mai important, dupa cum conchide Emese Bako: „sa fii printre putinii oameni care reprezinta o tara inseamna ca munca ta nu a trecut neobservata.”

Cu ce ramane un designer tanar dupa o experienta precum cea de la IFS, din cadrul London Fashion Week? „Feedback-ul pe care l-am primit”, spune Sabina Pop. „A fost unul foarte pozitiv, m-a bucurat nespus şi m-a convins ca hainele pe care le creez transmit exact mesajul pe care-l doream.” Despre acelasi lucru imi povesteste si Ancuta Sarca: „eu am primit feedback foarte bun in ce priveste tinuta si conceptul tinutei mele, de la persoane pe care le admir, printre care profesori, jurnalisti sau influenceri precum Sarah Mower, Yumasui, Anders Christian Madsen, Charles Jeffrey, Fabio Piras,Liana Satenstei etc. Majoritatea mi-au spus ca sunt impresionați de cat de neasteptata este combinatia dintre materiale si forma – intr-un sens bun.”

Si apoi, participarea la un astfel de eveniment mai vine cu ceva, dupa cum povesteste Andreea Castrase – „am fost la seminarii cu subiecte foarte interesante in cadrul London College of Fashion; au fost abordate teme referitoare la sustenabilitate, branding, promovare, PR, oportunitati de dezvoltare, dar si povesti de succes ale unor designeri si provocarile pe care le-au avut la inceput, toate acestea reusind sa ne ofere o imagine reala, de ansamblu, a industriei. De asemenea, am avut parte si de un tur al showroom-urilor din cadrul London Fashion Week, unde am putut sa observam cum se desfasoara activitatile de vanzare si promovare ale colectiilor prezentate.” Pe scurt, dupa cum zice Sabina Pop, „am realizat, inca o data, ce multi alti factori contribuie la crearea unui brand puternic, dincolo de creativitate, moodboard-uri si schite.”

Foto: Alex Coman