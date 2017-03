Christopher Kane lanseaza o colectie capsula „Beauty and the Beast”, designerul dorind sa creeze o interpretare moderna a tinutei personajului feminin puternic, oferind o reprezentare eleganta si moderna a unei povesti clasice atat de iubite.

„Am iubit din copilarie Disney si toate filmele clasice, printre care si Beauty and the Beast. Uitandu-ma la sezoanele trecute, arhiva noastra este plina de elemente care sustin tematica din Beauty and the Beast”, a declarat Christopher Kane, adaugand ca echipa a fost inspirata de decorul si atmosfera filmului.

Colectia ready-to-wear pentru femei, dar si pentru barbati, va cuprinde diferite piese vestimentare si accesorii printre care tricouri imprimate, bluze din dantela, brodate cu faimosul trandafir, precum si cercei in forma de cana de ceai. In plus, pentru aceasta colectie in editie limitata, Christopher Kane si Disney au ales sa colaboreze cu un brand sustenabil pentru materiale, asadar avem un motiv in plus sa iubim aceasta colectie.

Colectia „Beauty and the Beast” va fi disponibila pe site-ul brandului pe 16 martie, odata cu premiera mondiala a filmului.

Foto: Instagram