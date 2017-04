In 2017, jeansii sunt apreciati mai mult decat niciodata! Majoritatea designerilor au inclus piese din denim in ultimele lor colectii, reintrepretand croielile si modelele clasice intr-o infinitate de moduri noi. Acum, Vetements si Levi’s, intr-o noua colaborare, au lansat ceea ce pare a fi… cel mai indecent nou trend in materie de jeansi!

Te intrebi despre ce este vorba? Ei bine, nu te mai tinem in suspans si iti dezvaluim, asa cum poti observa si in fotografii, ca este vorba despre o pereche de jeans ce are fermoare plasate in niste locuri in care nu te-ai fi asteptat in mod normal.

Doua fermoare lungi sunt plasate pe lungimea pantalonilor – dar asta nu ar fi nimic, daca al treilea, mai scurt, nu ar fi plasat chiar pe partea din spate – deschis, acest fermoar transforma o pereche obisnuita din jeans intr-un articol vestimentar extrem de indraznet!

Imediat ce fotografiile au fost postate pe pagina de Instagram a brandului (care ne-a obisnuit pana acum cu creatiile indraznete) Vetements, reactiile publicului au fost foarte categorice: fie de apreciere, fie de neplacere. Cu toate acestea suntem absolut convinse ca, in curand, acesti jeansi vor fi sold out, chiar daca pretul lor este, pe Luisa Via Roma, de aproximativ 6500 lei.

Foto: Instagram