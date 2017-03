Ce s-a intamplat, de fapt, la castingul Balenciaga?

Dupa ce zilele trecute James Scully a postat pe Instagram un mesaj in care expunea conditiile in care s-a desfasurat castingul Balenciaga de duminica, a venit randul ca Maida Gregori Boina sa vorbeasca despre ce s-a intamplat, de fapt, in acea zi cu modelele.

James Scully, bazandu-se pe marturiile mai multor modele prezente la castingul Balenciaga, i-a acuzat pe Maida Gregori Boina si Rami Fernandes ca au avut conditii nepotrivite, chiar inumane pentru aceasta selectie. Dupa ce mesajul acestuia a facut inconjurul lumii modei, Maida Gregori Boina a transmis o scrisoare catre Bof, in care dezminte toate aceste acuzatii.

Se pare ca intr-adevar a existat o pana de curent in cladire, insa niciunul dintre directorii de casting nu a parasit sala pentru a lua pranzul. Totodata, aceasta a declarat nimeni nu a asteptat 3 ore, ei incercand sa vada chiar si 8 modele in acelasi timp, pentru a grabi procesul. In privinta locului in care s-a desfasurat castingul, Maida Gregori Boina a afirmat ca el a fost asigurat de Balenciaga, un reprezentant fiind prezent acolo in tot acest timp.

Maida Gregori Boina a tinut sa precizeze in deschiderea scrisorii ca apreciaza lupta lui James Scully pentru a atrage atentia asupra diverstitatii etnice in show-urile de moda, ea insasi incercand sa ajute in acest sens. Pe de alta parte, aceasta a precizat ca ea si Rami Fernandes il condamna pe James pentru postarea unor informatii incorecte.

Aceasta a spus totodata, ca aplauda decizia reprezentantilor Balenciaga de a publica imediat un comunicat de presa, insa este intristata de lipsa unei discutii inainte de a fi luata decizia de a intrerupe colaborarea.

Maida a precizat in finalul scrisorii ca exista in continuare o discriminare in industrie, insa desi este important ca acest lucru sa fie semnalat, este bine ca orice stire si orice poveste sa fie bine documentata inainte. Totodata, ea a spus ca lupta pentru egalitate si tratament corespunzator pentru orice model trebuie sa continue.

Pana acum nu au aparut alte comentarii din partea Balenciaga, insa se pare ca mai multe modele sunt nemultumite de felul in care se desfasoara aceste castinguri, acestea scriind comentarii la postarea lui James in care povestesc ce s-a intamplat.

Foto: Imaxtree