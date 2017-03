Cand moda intalneste arta…

Magazinul Entrance , unul dintre cele mai cool concept store-uri din Bucuresti, care ne surprinde cu selectiile sale spectaculoase de aproape zece ani, are in portofoliu brand-uri noi: Thom Browne, MM6 Maison Margiela, Faith Connexion, Ellery si A.F. Vandevorst si-au gasit locul in perfecta armonie langa Rick Owens, Junya Watanabe, Marni, Issey Miyake, Lost & Found si multe altele.

In plus, luna aceasta, in acelasi spatiu vei descoperi si lucrari inedite ale tinerilor artisti Radu Pandele, Anna Grozavu, Paul Virlan, Cristian Ienciu si Lea Raszovsky, aduse de agentia de arta UNICAT.

Entrance se afla pe harta „Bucurestiului cool“, atragand cei mai creativi oameni ai momentului. Hai si tu!

Foto: Christian Tudose