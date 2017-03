Campania controversata Eckhaus Latta

Sezonul aceasta nu se lasa mai prejos, noua campanie avand in prim plan cupluri normale, surpinse in timp ce fac sex. Fotograful Heji Shin este cel care a capturat seria de imagini controversate, alegand ca personaje cupluri normale, cupluri gay sau cupluri interrasiale. Nu iti imagina insa ca acestea sunt surprinse in toata goliciunea lor. Acestia sunt toti (partial) imbracati in diverse piese din colectie, avand grija sa furnizeze si o mica doza de umor, pentru ca pana la urma, nu sunt multe persoane care fac sex in jachete din fas metalice.

Eckhaus Latta SS17 Photography by Heji Shin View the campaign at eckhauslatta.com Photography @hejishin Art Direction @ericwrennoffice Styling #AvenaGallagher Casting @samuelmuglia Production @frankseidlitz A post shared by @eckhaus_latta on Mar 27, 2017 at 4:12pm PDT

Nu te speria insa de ideea ca vei vedea un full frontal, pentru ca detaliile importante au fost pixelate, insa nici asa campania nu poate trece drept una conventionala, sugestia imaginilor fiind una mai mult decat evidenta.

Eckhaus Latta SS17 Photography by Heji Shin View the campaign at eckhauslatta.com Photography @hejishin Art Direction @ericwrennoffice Styling #AvenaGallagher Casting @samuelmuglia Production @frankseidlitz A post shared by @eckhaus_latta on Mar 28, 2017 at 4:00pm PDT

Noi inca nu ne-am decis daca suntem de acord cu aceasta asumare asa expusa a sexualitatii, desi este un curent destul de des intalnit in lumea modei si aceasta serie de imagini reprezinta pana la urma un concept normal. In orice caz, ea isi atinge scopul prin controversa creata si fac pariu ca si tu esti acum curioasa sa intri pe site-ul www.eckhauslatta.com pentru a vedea toate imaginile campaniei.

Citeste si:

Top 10 cele mai scandaloase reclame din fashion

Foto: www.eckhauslatta.com, Instagram