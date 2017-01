Bea Bongiasca creeaza o colectie capsula de bijuterii pentru YOOX

In semn de recunostinta pentru parteneriatul pe care Bea Bongiasca, designer-ul de bijuterii din Milano il are cu YOOX, aceasta creaza o colectie capsula formata din 8 bijuterii pentru sexul feminin cat si pentru sexul masculin.

Cerceii, colierele si inelele devin accesoriile perfecte pentru ele, iar, pentru ei, bratarile si butonii speciali pentru camasi sunt acel detaliu aparte care face diferenta.

Bea considera ca bijuteriile ar trebui sa exprime arta, fapt pentru care sursa sa de inspiratie consta in lectiile de viata pe care le-a asimilat in calatoriile pe care le-a intreprins de-a lungul vietii. Fiecare piesa in parte poate suprinde cu o conotatie sociala deschizand un dialog larg intre culturi.

Colectia este menita sa aduca in varianta moderna simbolul clasic al iubirii prin elemente precum cerceii in forma de orez sau inelele serpuite. Iar ca totul sa fie intr-o directie autentica, aceasta a creat o pereche de cercei din aur in forma de orez.

“Sunt entuziasmata si in acelasi timp onorata sa lucrez cu YOOX, unul din magazinele online pe care le apreciez pentru interesul pe care il are in a da nastere unor colaborari cu designeri internationali si chiar artisti” declara Bea Bongiasca. “Oportunitatea de a crea ceva unic si exclusiv for YOOX mi-a oferit, de altfel, pentru prima oara, sansa de a ma adresa publicului masculin.”

Text: Alex Cristea

Foto: PR