Band of Creators Fashion Week-end revine la Artmark

Un weekend intreg va fi dedicat modei si noilor colectii semnate de 25 dintre cei mai talentati designeri din Romania – Ioana Ciolacu, Pas du Tout, Parlor, AFMF, Atribut, Adelina Ivan, Life in Mono, Fandacsia, Catch Michelle, Reprobable, Diana Flore, Framboise, Naveen sau Mihaela Cretescu.

Printre propunerile designerilor pentru acest sezon se numara rochiile maxi din matase, topurile cu aplicatii supradimensionate, camasile oversized, dar si accesorii precum gentile cu insertii de lemn.

Si de aceasta data pasionatele de moda isi vor putea alege piesele preferate direct de pe podiumul de la Artmark. Florentina Giol, Edita Lupea, Cloche, Larisa Dragna, Nico Carp, Future Planet of Style si Maria Queen Maria sunt designerii care au pregatit prezentari de moda sambata, de la orele 12.00, 14.00 si 16.00.

In plus, fashionistele care vor ajunge la Artmak in acest weekend vor avea acces la o selectie de tinute must have recomandate de stilistii revistei Elle.

Pop-up shopul va fi deschis sambata si duminica, 25 si 26 martie, intre orele 10.00 si 20.00. Accesul se va face cu bilet de intrare, in valoare de 10 lei, sau pe baza de invitatie. Mai multe detalii puteti gasi pe www.bandofcreators.com.

Evenimentul este organizat de Band of Creators cu sprijinul Perwoll, Magic FM, Beauty District si al revistei ELLE. Tinerii designeri sunt sustinuti si de Kafune, La Fantana si Gramma Wines.