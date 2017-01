Balmain lanseaza o colectie de accesorii

Olivier Rousteing, directorul creativ al brandului Balmain, incepe anul cu dreptul! Brandul pe care il conduce isi va lansa prima colectie de accesorii pe 21 ianuarie.

„Am vrut sa incep anul 2017 cu o noua provocare”, declara Olivier Rousteing, care, in 2016, nu a fost deloc strain de provocari profesionale, precum aceea de deschide un magazin Balmain in New York, de a colabora cu H&M sau de a lucra la un video cu Kanye West.

Citeste si:

Balmain lanseaza o colectie dedicata copiilor

Prima colectie de accesorii Balmain va cuprinde pantofi, genti si mult mai multe.

Linia de accesorii a fost in atentia Balmain in ultimii ani, aflandu-se in lucru cel putin din anul 2016.

Pana la lansare, urmareste video-ul de teasing pe care compania Balmain l-a postat pe Youtube!

Foto: Youtube