Arket, un nou brand sub umbrela H&M

Incepand cu 2017 se anunta inca un nume in portofoliul companiei H&M, care are ca nume de cod Arket. Numele a plecat de la conceptul noului brand, care se doreste a fi o piata moderna (in engleza un market), unde vei putea gasi lucruri esentiale pentru femeia si barbatul modern, dar si pentru copii sau obiecte de deco.

Alta noutate a acestui concept este ca pe langa produsele care vor avea eticheta Arket, va exista si o selectie a unor brand-uri si produse care nu fac parte din compania H&M. „Credem cu tarie ca este extrem de relevant pentru consumatorul modern sa gaseasca mai multe produse si mai multe brand-uri in acelasi loc.” a declarat Ulrika Bernhardtz, directorul de creatie Arket.

Primul magazin sa va deschide la Londra la sfarsitul verii, iar site-ul va fi lansat in acelasi timp pentru a putea livra in 18 tari din Europa, planul fiind deschiderea a inca trei magazine in Munchen, Copenhaga si Bruxelles in 2018.