Ancuta Sarca, un alt designer roman care pune Romania pe harta modei internationale

Fa si tu cunostinta cu creatiile si sursele ei de inspiratie, mai ales ca tocmai ce a fost nominalizata de vogue.com in topul celor mai cool designeri din Europa de Est!

ELLE: Cand ai terminat facultatea la Cluj si cum te-au influentat anii de studiu?

Ancuta Sarca: Am terminat Masterul la Cluj in 2015. Cei cinci ani de studiu m-au ajutat sa experimentez cat mai mult, sa imi gasesc o directie potrivita identitatii mele.

ELLE: Te-ai mutat la Londra in 2015. Ce te-a facut sa faci acest pas?

A.S.: In 2014, in timp ce studiam la Cluj, am facut doua internship-uri in Londra la Meadham Kirchhoff si Phoebe English, care m-au ajutat sa imi dau seama ce as vrea sa fac dupa absolvire, si mai ales, unde as vrea sa fiu in viitor. Londra este orasul ideal, nu numai pentru fashion, dar si pentru arta, multiculturalism, diversitate. In 2015, dupa ce am absolvit masterul, am ramas in Cluj cateva luni, dupa care am aplicat pt un job ca si Design -Assistant la Ashish in Londra si pe care l-am si obtinut, asa ca am decis sa ma mut.

ELLE: Care sunt diferentele intre viata de designer vestimentar in Ro fata de UK?

A.S.: In UK sunt mult mai multe oportunitati de munca, deoarece aici moda este una dintre cele mai mari industrii de cateva decenii si este mai usor sa intri in contact cu alti designeri, presa, jurnalisti, influencers. In schimb, in Romania este mult mai simpla si mai ieftina partea de productie.

ELLE: Cum ai ajuns sa colaborezi cu FKA Twigs?

A.S.: Colaborarea cu FKA Twigs a fost destul de neasteptata, deoarece totul s-a intamplat prin social media. Ea m-a descoperit, mi-a scris ca ii place foarte mult ce fac si ca ar vrea sa colaboram pentru concertele ei din vara.

ELLE: Ce te inspira? (Muzee, albume, imagini, haine, etc)

A.S.: Nan Goldin a fost, este si va fi intotdeauna o sursa mare de inspiratie in ce fac eu. In afara de asta, as mai adauga V&A Museum, Grace Jones si Wolfgang Tillmans.

ELLE: Spune-ne cate ceva despre colectie si sursele de inspiratie pentru ea.

A.S.: In colectiile mele imi place sa ma joc cu elemente contrastante (de exempplu dantela/pvc, subculturi/opulenta, etc) si sa pun unele materiale intr-un context total diferit, cum ar fi un guler facut din dantela de latex. Imi culeg inspiratia din zone/carti/oameni/locuri foarte diferite, cautand o balanta intre luxul contemporan si era post-communist-kitsch, in care am crescut.

ELLE: Care este materialul tau preferat.

A.S.: Latex-ul si matasea.

ELLE: Care sunt locurile tale preferate din Cluj?

A.S.: Fabrica de Pensule, Parcul Central si Yolka.

ELLE: Dar din Londra?

A.S.: Barbican Center, Netil House, Kew Gardens.

ELLE: Esti nominalizata printre cei mai cool tineri designer din Europa de Est. Cine crezi ca mai merita sa intre in atentia presei straine din colegii tai din Ro?

A.S.: Andreea Badala, care are deja o super-bine meritata atentie din partea presei straine.

Foto: Ancuta Sarca