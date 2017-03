Afla de la Domnica Margescu ce si cum ar purta la un eveniment exclusivist!

De cele mai multe ori, oamenii cu care intru in contact ma intreaba ce ar fi mai bine sa poarte la botezul/nunta la care tocmai au primit o invitatie (pretentioasa): o rochie rosie sau una inflorata din voal? Intotdeauna incerc sa evit un raspuns clar si mereu explic ce as purta eu la un astfel de eveniment.

In primul rand, as evita rochia. Peste jumatate din invitate vor purta o rochie rosie sau una neagra, inflorata sau din voal. De ce as fi si eu la fel ca restul? Adesea uitam ca moda ne ajuta sa fim creative sau ca ne permite sa si „exageram“, evident, pana la un punct. Acel punct este insa foarte sensibil si foarte personal. Daca nu simtim sa purtam anumite piese, prea avangardiste sau poate prea spectaculoase, este mai bine sa renuntam la ele, pentru ca toata lumea va sesiza ca nu sunt facute pentru noi. Dar voi scurta partea teoretica si voi incerca sa iti dau cateva sfaturi practice.

Eu, una, as inlocui celebra rochie rosie din voal cu o salopeta rosie din matase sau crep (am vazut una foarte cool la M Marquise), pe care as accesoriza-o cu o pereche de cercei, un colier cu cristale sau…cu nimic, doar cu o coafura minimala. Apoi, o alta varianta ar fi un costum masculin din matase, intr-o culoare puternica precum rosu, verde sau roz (pe care il poti achizitiona de styland.ro) și nu in ultimul rand, as purta rochia-sacou a Cristinei Savulescu.

Nu te panica, iti voi explica exact ce inseamna o rochie-sacou: ei bine, este o piesa compusa dintr-un sacou masculin, supradimensionat, care are atasata o rochie din matase pe o parte. Astfel se creeaza o asimetrie extrem de interesanta, iar contrastul intre masculin si feminin iese in evidenta exact atat cat trebuie!

Sper ca ti-am dat si tie cateva idei creative pentru urmatorul eveniment exclusivist la care vei participa! Astept fotografiile tale pe elle.ro.