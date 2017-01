7 piese cu care revitalizezi usor garderoba de iarna

Iata 7 piese care pot improspata orice look si care sunt extrem de usor de pus in aplicare pentru o garderoba de iarna stylish si cool.

1. Sosete

Fie ca optezi pentru unele din plasa, pe care le poti purta sub jeansii tai rupti, sau cele mai groase sosete tricotate din lana, perfecte pentru a le purta cu pantofii tai preferati, sosetele iti vor extinde optiunile la nivel de incaltaminte si la modelele pe care le alegi in mod normal in perioade mai calduroase.

2. Accesorii de cap

Te-ai plictisit de caciula ta din lana? Alege un model cu mai multa personalitate! Beretele french, chipiurile military, caciulile rusesti sau chiar clasica sapca pot deveni arma ta secreta pentru un look compus pana la capat.

3. Esarfe

Opteaza pentru o esarfa din matase si mixeaz-o cu… absolut orice! Pentru ca da, va arata extrem de cool purtata doar cu un simplu t-shirt si o haina groasa pe deasupra, asta fiind doar cea mai simpla si la indemana solutie.

4. Corsete

Nimic nu accentueaza talia mai bine decat un corset. Sezonul acesta poti dovedi ca esti o adevarata fashionista purtand unul peste sacouri, pulovere sau chiar trenciuri si paltoane.

5. Genti funny

Ce zici daca combini o tinuta clasica cu o geanta amuzanta? Asa vei aduce un factor imprevizibil look-ului tau fara un efort prea mare. Vei descoperi ca un model funny se va integra usor in multe mixuri din garderoba ta. Trebuie doar sa ii prinzi gustul.

6. Gulere din blana

Sport, clasic, eclectic samd. Indiferent de stilul tau vestimentar, un guler din blana se va regasi cu succes in orice permutare si va aduce o nota de pretiozitate.

7. Malete

Pot sa fac pariu ca ai deja o maleta in dressing. Poart-o ca first layer si adauga piese inedite, care o pun in valoare intr-o maniera diferita. Pentru ca da, o rochie pretioasa, cu vedere la umeri, se poate potrivi de minune cu maleta ta.

