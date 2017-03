6 piese super hot pe care le ai deja in garderoba

1. Pantalonii aurii

Sigur ai avut un moment in care ai achizitionat o pereche de pantaloni aurii de care intre timp te-ai si plictisit. Iar daca nu, o poti intreba pe mama ta, in anii ’80 oricine avea o astfel de piesa. Si cum mamele sunt „strangatoare“ ai sanse mari sa ii mai gasesti inca. Asadar, poarta-i cu un tricoul alb si o esarfa de cowboy si iata cum look-ul tau este mult mai fresh fara sa fi cheltuit nimic!

2. Cos in loc de geanta

Foloseste un mic cos din rafie in loc de geanta. Sigur ca la inceput ti se va parea o idee stupida deoarece probabil sta de cativa ani buni aruncat intr-un colt al casei tale. Dar iti sugerez sa il probezi atunci cand porti o tinuta casual si vrei sa o resuscitezi cu un accent neasteptat.

3. Hanoracul

Eu una inca am hanorace din adolescenta, de la Levi’s sau Big Star! Și ador sa le port, mai ales ca sunt uzate in mod natural. Și imi place ca sunt xxs deoarece astfel le pot mixa cu piese voluminoase in partea de jos.

4. Camasa alba

Decupeaza spatele unei camasi albe, simple, oversized pe care nu ai mai purtat-o de cel putin doi ani dar de cate ori vrei sa faci ordine in dulap consideri ca nu este inca vremea sa te lipsesti de ea. Asa ca, restilizeaz-o!

5. Jacheta din denim

Nu mai are nevoie de nici o prezentare si nici nu mai este cazul sa te conving sa o pastrezi ca deja o porti probabil. Nu uita insa sa o porti mereu in moduri diferite: cazuta de pe umeri, cu fata in spare sau legata la brau pe post de fusta! Iata cum a devenit o piesa nou-nouta!

6. Fusta din denim

Probabil ai mai mult de o singura fusta din denim (acum cativa ani cele mini erau hot), asa ca, incearca sa creezi un model total nou alaturand fasii din fustele existente de care vrei sa scapi. Astfel, vei obtine una singura din denim de diferite texturi. Adauga-i o bucata de tul pe dedesubt astfel incat sa se vada si poart-o cu o camasa cu un imprimeu grafic.

Foto: Imaxtree