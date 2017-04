Designerul Jenna Lyons pleaca de la J.Crew

Un comunicat de presa anunta faptul ca Jenna Lyons, supranumita „femeia care imbraca America”, pleaca de la carma brand-ului J.Crew. Dupa mai bine de 26 de ani in care a lucrat pentru companie, Jenna Lyons a declarat:

„A fost dincolo de cele mai mari visuri ale mele sa muncesc cu o echipa atat de buna de oameni, pentru un brand incredibil, si alaturi de Mickey Drexler – unul dintre cei mai talentati vizionari din zona de retail. Sunt incantata in legatura cu noul capitol din viata label-ului, dar si de oportunitatile pe care le vor avea alti lideri care se vor ridica din randul companiei si isi vor asuma responsabilitati noi. Petrecandu-mi o mare parte din viata alaturi de J.Crew, simt o imensa mandrie si dragoste pentru toti cei care lucreaza aici.”

Jenna Lyons este cunoscuta mai ales pentru stilul sau personal, imortalizat in nenumarate imagini de street-style, care a si devenit estetica dominanta a brand-ului J.Crew de-a lungul anilor in care ea a lucrat acolo. O estetica usor baietoasa, cu piese combinate atipic, a facut furori in moda americana.

Acum, Somsack Sikhounmuong, care conducea departamentul de design pentru femei, va lua locul lui Lyons, care a fost presedinte si director creativ al brand-ului din 2012. Sikhounmuong va coordona colectiile pentru femei si pe cele pentru barbati, si se pare ca Jenna Lyons va ramane consultant pentru J.Crew pana la finele lui 2017.

Jenna Lyons a absolvit celebrul institut Parsons si a obtinut primul sau job la J.Crew la varsta de 21 de ani. A lucrat ca asistent designer in departamentul pentru barbati, realizand in prima faza camasi de rugby. In 2003 a fost numita vice-presedinta departamentului de design pentru femei. Colaborarea ei cu Millard Drexler a rezultat intr-o crestere spectaculoasa a vanzarilor companiei, care s-au triplat intre 2003 si 2011. Din 2008 Lyons a fost director creativ, iar din 2010 – presedinta, rol din care supraveghea atat deciziile financiare, cat si pe cele creative, avand de controlat atat design-ul colectiilor, cat si layout-uri pentru catalogul J.Crew, celebrul Style Guide.

Stilul J.Crew a devenit foarte similar stilului personal promovat de Jenna Lyons – concentrat de produse de calitate, cu o viziune unitara, dictand trendurile. De altfel, Lyons este si cea care si-a dorit transformarea celebrului catalog intr-o adevarata revista de moda, schimband complet continutul editorial.

Foto: Imaxtree