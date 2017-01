In moda, trendurile se schimba la fel de des precum isi schimba Kylie Jenner culoarea parului, insa din fericire, exista cateva elemente vestimentare pe care le poti pastra si in noul an. Descopera care sunt cele 3 trenduri care raman in 2016 & 3 trenduri se vor purta si in 2017.

Ce se va purta in 2017:

Dungile

Din fericire dungile se vor purta si in anul 2017, ceea ce inseamna ca poti pastra toate piesele vestimentare cu acest imprimeu. Acestea se pot integra usor intr-o tinuta casual si nu numai. Daca nu stii ce sa porti intr-o zi, alege un pulover in dungi, o pereche de boyfriend jeans si o pereche de mocasini. Simplu, nu?

Pantofii sport, sneakers

Pentru cele care prefera incaltamintea confortabila, avem o veste buna. Pantofii sport vor ramane in tendinte. Desigur, incearca sa alegi anul aceste perechi mai spectaculoase, cu diferite modele in locul acelor perechi simple, albe.

Colanti pe sub rochie

Colantii incep sa revina in tendinte, iar o modalitate foarte cool de a-i purta este sub o rochie sau o fusta mai lunga. Adauga tinutei o pereche de pantofi cu toc si vei fi cu siguranta remarcata oriunde vei merge.

La ce trebuie sa renunti:

Pantofii foarte inalti

Tocurile inalte, purtate in timpul zilei, nu au rezistat niciodata mult timp in tendinte, iar anul acesta femeile pun mai multa importanta pe confortul lor. Este bine sa investesti in perechi de pantofi fara toc sau cu unul mediu. Nu-ti face griji, exista o multime de modele stylish pentru orice tinuta.

Skinny jeans

Stim ca poate perechea de skinny jeans era preferata ta, insa daca pana acum nu ai renuntat la ea, ar fi bine sa o faci. Anul acesta incearca alte modele, de exemplu boyfriend sau mom fit. Nu te ingrijora daca nu iti va veni perfect prima pereche probata. Ii vei gasi pe cei perfecti pentru tine.

Rochiile mulate

Rochiile mulate ar fi trebuit sa dispara pana acum din garderoba ta. Aproape nimeni nu le mai poarta, nici macar la petreceri. Poti fi sexy si intr-o rochie mai simpla, care nu se muleaza perfect pe corpul tau.

Foto: Imaxtree