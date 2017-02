3 tipuri de coliere care vor inlocui cu succes chokerul in 2017

Insa ce se intampla atunci cand o astfel de piesa – menita sa te puna in valoare -, devina una basic, ori chiar banala? Ei bine, poti apela cu incredere la unul din cele 3 tipuri de coliere care ne-au atras atentia sezonul acesta!

Colierul edgy

Nu este nicio noutate faptul ca iubim colierele cu pandantiv, asadar nici colierul edgy nu ar trebui sa socheze in vreun fel. Edgy, caci este usor rock’n’roll, usor misterios si chiar usor vintage. Si nu, nu-ti face griji ca nu se preteaza unui stil mai feminin, caci merge de minune atat cu tinute all-black, cat si cu rochii inflorate!

Colier Mooncast by Monica Barladeanu, DepartmentStore.ro

Colierul statement

Suprasaturat, supradimensionat si decorat cu fel si fel de elemente cool, colierul statement este pur si simplu irezistibil. Alege unul extrem de colorat, unul plin cu pietre sau aplicatii stralucitoare, ori chiar unul confectionat din materiale mai putin comune, precum panglicile.

Colier Mango, DepartmentStore.ro

Colierul foarte, foarte lung

Adica exact opusul unui choker! Ne-am indragostit de acest colier atunci cand am observant cat de usor poate fi integrat in orice tip de tinuta. Fie ca vorbim de o camasa in carouri relaxata si o pereche de blugi drepti, fie de o rochie de seara din matase, un lucru e sigur: colierul lung va fi de-acum inainte alegerea noastra go-to!

Colier Mango, www.departmentstore.ro

Pentru si mai multa inspiratie, editorii ELLE te asteapta pe DepartmentStore.ro cu idei de styling proaspete si propuneri fashion&beauty indraznete!