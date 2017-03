100 pentru Balenciaga

Asa ca nu este de mirare ca Demna Gvasalia, actualul director de creatie, a facut o incursiune in arhivele casei de moda pentru propunerile sezonului toamna-iaran 2017/2018 si le-a interpretat prin propria estetica.

„La Balenciaga, purtarea hainelor inspira crearea altora noi. Noi asa lucram aici. Am trecut prin aproape toate fotografiile existente cu lookbook-urile lui Cristobal Balenciaga (fondatorul casei) si in multe dintre ele, modelele isi tineau cu mainile jachetele cazute pe umeri.” Asa a explicat Demna Gvasalia hainele care in aparenta stau pe corp in aceasta maniera, insa care sunt special croite sa se aseze asa. A aplicat acest principiu pe trenciuri, jachete sport sau pufoaice, insa fara ca silueta sa isi piarda vreo secunda eleganta. Pentru ca asta si-a dorit designerul pentru aceasta colectie aniversara, sa surprinda o sofisticare moderna.

„Mie imi place usurinta cu care pot fi purtate hainele, nonsalanta si atitudinea.” Asa se explica accesoriile care emana relaxare, reinterpretarea cizmelor si a pantofilor cu care deja si-a impus estetica in colectiile anterioare si un mix de culori pe cat de atipic, pe atat de reusit. Iar daca te uiti cu atentie la fiecare piesa, vei descoperi mici detalii neasteptate care pun accentul din nou pe… evident, eleganta.

Ultimele look-uri ale colectiei sunt insa cele care au facut furori, si anume noua rochii couture, pentru care designerul a folosit ca punct de reper siluetele din anii 50 ale casei de moda, gandindu-se initial sa foloseasca cat mai multe elemente din acea perioada. A ajuns insa la concluzia ca mai bine pastreaza cateva directii si lasa restul intr-o zona curata, decizie care s-a dovedit a fi una extrem de inspirata. Nu s-a putut abtine insa sa nu exagereze volumele rochiilor si sa nu le combine cu cele mai neasteptate accesorii – genti de piata XXL din acelasi material ca rochiile si cizmele sau pantofii in culori neon.

Rezultatul? Un show si o colectie eleganta si cool care imbina perfect mostenirea Balenciaga cu estetica edgy a designerului Demna Gvasalia.

