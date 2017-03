Un penthouse spectaculos, in nordul Bucurestiului

Sa amenajezi un penthouse de 233 mp nu e treaba usoara! Pentru orice profesionist din domeniu provocarea este mare, cu atat mai mult cu cat proprietarii sunt oameni ale caror drumuri s-au intersectat cu spatii amenajate prin locurile exclusiviste ale planetei. Brieful a fost oarecum simplu: un aspect modern, urban, dinamic, functional, sa fie confortabil si sa nu cada in clisee.

Proiectul a implicat in primul rand o refacere si restructurare integrala la nivel de instalatii, recompartimentari si finisaje. Dupa aceasta etapa, Javier a cautat sa contrabalanseze minusurile (primul nivel dispune de goluri de ferestre destul de mici, e un spatiu in care lumina naturala nu este suficienta) cu plusurile – la etaj penthouse-ul are marele avantaj al unei terase spatioase, cu vedere spectaculoasa asupra zonei de nord a capitalei si suprafete mari, vitrate.

Elementul de legatura intre cele doua spatii este scara pe structura metalica fiind folosita ca element vizual principal, fasa sa fie invaziv. Structura este metalica, treptele sunt din lemn, iar balustrada este din sticla. Aproape toti peretii sunt placati, unele panouri fiind de fapt usi pentru corpuri de depozitare (pe holuri, in zona de luat masa, in living, deasupra semineului, in bucatarie sau in dressing).

Spatiile au ramas astfel simple, curate, continue. Predomina alb in panourile din MDF vopsite, in mobilierul integrat, in finisaje pereti si pe tavane, carora li se opune pardoseala din lemn natural, mocheta din textura lana si matase, textile de prima calitate piele, catifea, tafta) etc.

Auriul este culoarea vibranta, folosita ca accent si care traverseaza cu eleganta spatiile pornind de la primul nivel spre etaj.

Ca in majoritatea lucrarilor sale Javier Menendez a completat amenajarea cu tablouri custom made, realizate chiar de el. Picturile au un gabarit mare, au aproape 6 m lungime si au imprumutat din culorile si textura intregii amenajari. Lampa creata de Vanessa Vivian pentru Axo Light, montata pe casa scarii, este pata de culoare care ofera dinamism spatiului si poate fi vazuta din aproape orice loc te-ai afla.

Foto: Sebastian Enache