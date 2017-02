Afinele sunt pline de vitamine si nu trebuie sa iti lipseasca din alimentatie. Desi ar trebui consumate ca atare, poti trisa cateodata si poti prepara tarte cu afine si ciocolata. Nu dureaza mult sa le prepari si sunt delicioase.

Ingrediente pentru tarte cu afine si ciocolata:

Pentru blat:

5 linguri unt nesarat, la temperatura camerei

¼ zahar granulat

1 ou mare

½ lingurita extract de vanilie

1 cana faina

½ lingurita sare Kosher

Pentru crema:

3 cani afine proaspete

1/3 cana zahar granulat

1 lingura amidon de porumb

1 lingura apa rece

2 linguri unt

1 lingura suc de lamaie

1 varf de lingurita de sare

1 lingurita ulei

Citeste si:

Shake fresh de afine

Mod de preparare:

Pentru blat:

1. Cu ajutorul unui mixer amesteca untul si zaharul pentru aproximativ 5 minute. Adauga ouale si vanilie, amestecand continuu. Pune peste faina si sarea si amesteca la viteza mica.

2. Imparte aluatul in mai multe bucati si lasa-l la frigider o ora sau peste noapte.

3. Presara faina pe locul in care vrei sa intinzi aluatul si desfa fiecare bucata pe rand. Intinde si apoi pune in formele pentru tarte. Lasa la congelator pentru 10-15 minute sau la frigider o ora.

4. Preincalzeste cuptorul la 180C si pune tartele la cuptor. Pentru ca acestea sa isi pastreze forma, poti pune inauntrul lor o folie si deasupra fasole uscata. Lasa la copt pentru 20 de minute, apoi indeparteaza folia si mai lasa inca 10 minute, pana cand acestea au o culoare aurie.

Pentru crema:

5. Intre timp topeste ciocolata.

6. Intr-o tigaie de dimensiuni medii pune 1 ½ cana afine si zaharul, lasand la foc mediu.

7. Intr-un vas mic amesteca amidonul si apa si adauga apoi si afinele si zaharul. Fierbe amestecul timp de cateva minute si zdrobeste fructele. Pune apoi si restul afinelor, a untului si a sucului de lamaie.

8. Umple fiecare tarta cu crema de ciocolata si apoi cu cea de afine si lasa la racit pentru cateva ore.

8. La final, daca vrei, poti orna cu afine, nuci sau ciocolata alba topita.

Foto: 123RF