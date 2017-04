Sorbet de rodii si clementine

Daca iti doresti ceva savuros si usor de preparat, aceasta reteta de sorbet este perfecta pentru tine!

Ingrediente pentru 8 portii:

50 g de zahar

5 clementine

1 lamaie

500 ml suc proaspat de rodii

Preparare

Pozitioneaza un vas la flacara mica, adauga zaharul si 100 ml de apa. Amesteca pana cand zaharul s-a dizolvat apoi muta continutul intr-o cana mai mare.

Stoarce clementinele si lamaia in cana, dupa care adauga sucul de rodii si lasa-l in frigider sa se raceasca. Dupa aceasta, toarna continutul intr-un vas adanc si pune-l in congelator pentru o perioada.

Cand observi ca marginea a inceput sa inghete, amesteca de cateva ori, si asaza-l din nou in congelator. Repeta acest process de patru ori, pana cand obtii o textura fina, de sorbet.

Totodata, daca nu ai timp sa il verifici de cateva ori, ingheata continutul iar apoi pune-l intr-un blender si mixeaza-l pana cand prinde o textura fina.

Il poti lasa la frigider si servi cand doresti!

Text: Cristiana Frunza

Foto: Shutterstock