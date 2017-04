Reteta de cozonaci, de Ioana Dumitrescu

Pentru 3 cozonaci:

Ingrediente:

50g drojdie proaspata

500ml lapte

550g + o lingura de zahar

250g unt topit, adus la temperatura camerei

8 oua, separate

1,2 kg faina 000

Coaja rasa de la 3 portocale

Doua lingurite extract pur de vanilie sau semintele unui baton de vanilie

350g nuca pisata

Un ou batut cu o lingura de lapte

3 tavi de cozonac unse un unt si tapetate cu hartie de copt

Mod de preparare:

1. Amestecati cu un tel drojdia cu 3 linguri de lapte cald si o lingura de zahar pana ce obtineti o consistenta omogena, apoi lasati sa infloreasca, cam 10 minute. Intr-o oala, aduceti 4 linguri de lapte la fierbere, apoi adaugati 3 linguri faina in ploaie si amestecati vartos cu o lingura de lemn, pana ce obtineti o consistenta cremoasa. Turnati amestecul de drojdie deasupra si bateti cu un tel pana compozitia face basici. Presarati cu putina faina, apoi lasati la crescut, timp de 10-20 minute, la loc cald.

2. Cu ajutorul unui mixer, bateti galbenusurile cu un praf de sare timp de 3-5 min. Adaugati apoi zaharul si bateti pana ce obtineti o consistenta galbuie si cremoasa, timp de 5 minute.

3. Cu ajutorul unui mixer, bateti albusurile spuma.

4. Cerneti faina, adaugati-o intr-un bol mare sau in vasul mixerului cu bol, adaugati amestecul de drojdie deasupra si bateti pana ce acesta din urma s-a incorporat. Adaugati restul de lapte treptat si bateti. Adaugati untul, tot treptat, si bateti bine. Adaugati coaja de portocala si vanilia si bateti bine. Apoi, adaugati jumatate din cantitatea albusurilor batute spuma si bateti pana ce toate ingredientele s-au incorporat, iar aluatul se desprinde singur de pe marginea vasului, in jur de 20-30 minute.

5. Transferati aluatul pe o suprafata curata, presarata cu putina faina si framantati energic cu ajutorul mainilor timp de 30 minute. Mutati aluatul intr-un bol curat uns cu putin ulei, acoperiti cu un prosop de bucatarie si lasati la crescut, timp de o ora, la loc cald.

6. Faceti umplutura amestecand restul de albusuri batute spuma cu 250g zahar si 350g nuca pisata.

7. Odata ce a crescut, taiati aluatul in 6 bucati egale. Intindeti cate o bucata de aluat pe rand, pe o suprafata curata, in asa fel incat sa obtineti un dreptungi cu lungimea tavii in care veti coace cozonacii. Distribuiti uniform 1/6 din umplutura cu nuca. Procedati la fel cu inca o bucata de aluat. Apoi, rasuciti cele doua rulouri de cozonac si asezati cozonacul in tava pregatita. Procedati la fel cu restul bucatilor de aluat si umplutura, apoi lasati cozonacii in tavi, la crescut, acoperiti cu un prosop de bucatarie, timp de 30 minute.

8. Incingeti cuptorul la 180C. Cu ajutorul unei pensule, ungeti cozonacii cu amestecul de ou si lapte, apoi coaceti in cuptorul incins timp de 50 -60 minute, pana ce o scobitoare infipta in centru va iesi curata.