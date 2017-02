Placinta cu lime, dupa reteta lui Gwyneth Paltrow

Trebuie sa incerci aceasta reteta de placinta cu lime. Este un desert vegan, asadar il poti pregati chiar si pentru prietenii care urmeaza o alta dieta.

Ingrediente pentru placinta cu lime:

Pentru blat:

1 cana faina de migdale

3 linguri ulei de cocos

3 linguri sirop de orez brun

1 varf de lingurita de sare

Pentru crema:

400 g lapte de cocos (lasat la frigider peste noapte)

Coaja rasa de la un lime mare

Sucul de la un lime mare

1 lingura zahar

Mod de preparare:

1. Pentru a face blatul, pune toate ingredientele intr-un vas mediu si amesteca-le cu mana, avand grija sa nu ramana goluri de aer. Imparte compozitia in 8 parti (aproximativ o lingura de aluat pentru fiecare) si pune-le intr-o tava pentru briose, facand un blat asemenea celui pentru tarte. Lasa-l la frigider in timpul in care pregatesti crema.

2. Pentru a face crema pune laptele intr-un vas si adauga coaja de lime si zaharul. Amesteca pana cand obtii o consistenta moale, la fel ca cea a friscai.

3. Pune crema in fiecare cosulet format si orneaza cu coaja de lime.

4. Lasa la frigider cel putin o ora.

Foto: Instagram