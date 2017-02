Ingrediente pentru pavlova cu lemon curd si fructe de padure:

6 albusuri

1/8 lingurita crema de tartar

1 varf de lingurita de sare

1 ½ cana zahar

1 lingurita suc de lamaie

½ lingurita vanilie

2 ½ lingurita amidon

2 cani fructe de padure

1 lingura zahar

1 cana lemon curd

Cateva frunze de menta

Mod de preparare:

1. Lasa albusurile sa stea la temperatura camerei timp de 30 de minute si intre timp pregateste o tava cu hartie de copt.

2. Preincalzeste cuptorul la 120C.

3. Intr-un mixer bate albusurile de ou, crema de tartar si sarea la viteza medie, pana cand se obtin varfuri tari. Adauga 1 ½ cana zahar, cate o lingura si continua sa bati cu mixerul pana cand acesta se topeste.

4. Adauga sucul de lamaie si vanilia si apoi, cu ajutorul unei spatule din cauciuc, pune si amidonul.

5. Pune bezeaua pe hartia de copt, lasand aproximativ 5 cm intre ele. In mijlocul fiecarei bezele apasa cu o lingura, lasand o gaura. Lasa-le la cuptor pentru o ora si apoi opreste cuptorul. Lasa-le in continuare in cuptorul cu usa inchisa timp de inca o ora.

6. Intr-un vas amesteca fructele de padure cu o lingura de zahar si lasa-le asa timp de 20 de minute.

7. Umple fiecare bezea cu 2 linguri de lemon curd si orneaza cu fructele de padure si frunzele de menta.

Foto: Shutterstock