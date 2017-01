In plus, daca vrei ca desertul tau, panna cotta cu rodii, sa aiba un aspect mai special, poti lasa la frigider paharele inclinate dupa ce pui crema cu frisca si apoi, dupa ce s-au intarit, poti adauga si sucul de rodii.

Ingrediente:

½ smantana pentru frisca

sucul si coaja rasa de la 1 portocala

1 lingurita zahar pudra

½ lingurita extract de vanilie

1 ½ cana lapte

1 lingurita gelatina pudra

1 ½ cana suc de rodie

1 pachet gelatina

1 rodie

Mod de preparare:

1. Intr-o tigaie pune smantana pentru frisca, sucul de portocala si la foc mediu. Adauga zaharul si lasa compozitia pe foc pana ajunge sa fiarba. Adauga vanilia.

2. Intr-un vas mic adauga laptele si presara gelatina si amesteca timp de 5 minute.

3. Pune apoi laptele cu gelatina in crema obtinuta mai devreme si amesteca pana cand obtii o compozitie omogena.

4. Imparte crema apoi in mai multe pahare si lasa la frigider aproximativ 2 ore pentru a se intari.

5. Intre timp pune pachetul de gelatina in sucul de rodii si asteapta sa se dizolve timp de 5 minute.

Pune amestecul intr-o tigaie si adauga zaharul si lasa la foc pana la fierbere.

6. Dupa racire, toarna peste crema de mai devreme si lasa la rece pana cand se intareste.

7. Orneaza cu seminte de rodii, dupa plac.